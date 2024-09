Politie en Justitie Justitieorganisaties worstelen met opvolging aanbevelingen Raad Rechtshandhaving Dick Drayer 18-09-2024 - 3 minuten leestijd

Gebouw Openbaar Ministerie

WILLEMSTAD – Veel justitieorganisaties op Curaçao lopen achter in de opvolging van aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving. Dit blijkt uit een recent vervolgonderzoek van de Raad naar de implementatie van aanbevelingen. De cijfers laten zien dat slechts een klein aantal organisaties hun aanbevelingen volledig heeft opgevolgd, terwijl de meeste nog grote achterstanden hebben.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het Openbaar Ministerie (OM) met 73 procent de meeste aanbevelingen heeft opgevolgd, gevolgd door het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) met 45 procent. Aan de andere kant scoort verslavingskliniek Brasami het laagst, met slechts 17 procent opgevolgde aanbevelingen en een groot deel van 83 procent niet-opgevolgde aanbevelingen.

De knelpunten die de Raad signaleert, zijn vooral een tekort aan personeel en financiële middelen. In het geval van Brasami werd bijvoorbeeld meer dan 700.000 gulden aan subsidies ingekort tussen 2018 en 2021. Dit gebrek aan middelen belemmert de organisatie om de aanbevelingen te implementeren en haar diensten te verbeteren.

Landsverordening

Bij de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) ligt de uitvoering van aanbevelingen eveneens stil. Een belangrijke landsverordening die de taken van de instelling vastlegt, is nog steeds niet goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Hierdoor is er onvoldoende financiering beschikbaar om cruciale bouwprojecten te realiseren.

Ook de Kustwacht en de Landsrecherche Curaçao (LrC) kampen met vergelijkbare problemen. Hoewel de Kustwacht enige vooruitgang heeft geboekt, met 55 procent van de aanbevelingen in uitvoering, blijft het delen van informatie met ketenpartners een aandachtspunt. De LrC blijft achter door een gebrek aan wetgeving, waardoor belangrijke organisatorische verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd.

De Reclassering is een ander zorgenkind met slechts 33 procent opgevolgde aanbevelingen en een overweldigend 67 procent niet-opgevolgde aanbevelingen. Net als bij andere organisaties is het personeelstekort een groot obstakel. De benodigde wetswijzigingen om de reclasseringsorganisatie te formaliseren, zijn nog steeds niet vastgesteld.

Urgentie

In een reactie op het onderzoek wijst de Raad op de urgentie van het aanpakken van deze knelpunten. “Het is zorgelijk dat zoveel aanbevelingen nog steeds niet zijn opgevolgd. Veel van deze kwesties hangen samen met een gebrek aan middelen en sturing. We roepen de betrokken instanties op om deze problemen serieus te nemen en actie te ondernemen,” aldus een woordvoerder van de Raad.

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van de Raad voor de Rechtshandhaving [https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2024/09/Rapport-Review-Algemene-Aanbevelingen.pdf]. De Raad hoopt dat de bevindingen als wake-up call dienen voor de betrokken instanties om de noodzakelijke hervormingen in te zetten.

Met het oog op de toekomst benadrukt de Raad dat de problemen in de justitiële keten niet vanzelf zullen verdwijnen zonder structurele veranderingen en een betere inzet van middelen.

