Kaya Kaya Festival versterkt Otrobanda met steun van lokaal hotel

Artiest Aldaïr

WILLEMSTAD – Het Kaya Kaya Festival, dat zaterdag plaatsvindt in Otrobanda, blijft een belangrijke motor voor de transformatie van deze historische wijk in Willemstad. Dit jaar heeft een recent geopend lokaal hotel in Otrobanda zich aangesloten als partner van het festival, met als doel de gemeenschap verder te ondersteunen en de lokale cultuur te vieren.

Otrobanda heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende verandering doorgemaakt, grotendeels dankzij het Kaya Kaya Festival, dat duizenden bezoekers aantrekt en bijdraagt aan zowel de vernieuwing van de wijk als de ondersteuning van de gezinnen die er wonen. Het festival combineert kunst, muziek en gemeenschapsinitiatieven om een positieve impact te maken op het leven in Otrobanda.

In lijn met deze doelstellingen biedt het hotel dit jaar onderdak aan jonge artiesten die deelnemen aan het Skol Urbano-programma van het festival. Dit programma, dat plaatsvindt in het oude St. Martinus College, een voormalige school die is omgetoverd tot een creatieve leeromgeving, biedt workshops in poëzie, dans en muziek.

Een van de hoogtepunten was de albumlancering van “Riba Ruta” door Aldaïr, een veelbelovende lokale artiest uit Otrobanda, die tevens in het hotel verblijft.

Naast de jonge talenten, verwelkomt het hotel ook enkele grote namen die optreden tijdens het festival, zoals Kevv en Gillord Pisas. Ook opvallend dit jaar is de deelname van enkele hotelmedewerkers aan een dansworkshop tijdens de Kaya Kaya-activiteiten, waarmee zij hun betrokkenheid bij de gemeenschap tonen.

