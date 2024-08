Nieuws uit Nederland Kersvers Curaçaos’ bruidspaar ook op de Canal Parade in Amsterdam Dick Drayer 04-08-2024 - 5 minuten leestijd

Danika Marquez en Melinda Angel tijdens hun huwelijksreis op de COC-boot in Amsterdam

AMSTERDAM – Ook het kersverse Curaçaose bruidspaar Danika Marquez en Melinda Angel voeren mee op de Amsterdamse grachten in de botenparade van de 27e editie van de Canal Parade. In totaal voeren tachtig boten vanaf het Oosterdok, via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht richting het Westerdok. Het Curaçaose bruidspaar is op dit moment op huwelijkreis.

Het thema van dit jaar is #TOGETHER, waarmee de parade aandacht wil vragen voor de strijd voor gelijke rechten voor de regenbooggemeenschap.

Belangenvereniging COC vaart mee met een eigen boot, waarin dus Danika en Melinda, maar voert ook actie. Langs de route heeft COC verschillende spandoeken opgehangen met de boodschap ‘Stop het geweld tegen de regenbooggemeenschap’.

De bekende fotograaf op Curaçao, Max van Aalst maakt een serie foto’s die een impressie geven van de verscheidenheid aan mensen tijdens de Canal Pride in Amsterdam.

