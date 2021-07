Kind (3) met schotwond op poli CMC

Gisteravond is een jongetje van drie jaar naar de poli ban het CMC gebracht met een schotwond in de hals. Dat meldt de Èxtra.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de moeder van het kind op bezoek was in een huis aan de kaya Mochilla in Koraal Specht. Een van de mensen daar speelde domino en pakte plotseling een luchtdrukpistool, die prompt afging. Daarbij werd het jongetje geraakt in zijn hals.

De moeder en enkele andere bewoners van het huis zijn direct naar het CMC gereden, waar de politie later werd gealarmeerd.

De toestand van het jongetje is niet bekend.