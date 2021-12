Knops keert niet terug in Rutte IV

10 Gedeeld

DEN HAAG – CDA’er Raymond Knops keert niet terug in het nieuwe Kabinet Rutte. Waarom de huidige demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties geen post meer krijgt, is niet bekend.

In de wandelgangen zou Knops een ministerpost op Defensie zou krijgen. Maar volgens de NOS gaat deze post naar Kasja Ollongren, de baas van Knops. Het CDA zal later vandaag bekend maken welke ministers worden aangesteld. Knops zei eerder in de media dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Den Haag en er nog genoeg te doen is. De post van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties gaat naar D66. Zondag maakt Rutte bekend wie dat wordt.

