Moeilijke taak voor Dick Advocaat om spelers te overtuigen voor Curaçao te spelen

WILLEMSTAD – Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal, heeft in een interview met het programma Veronica Offside in Nederland zijn zorgen geuit over de uitdagingen bij het rekruteren van nieuwe spelers voor het nationale team.

“Het is moeilijk om spelers te overtuigen om voor Curaçao te spelen”, aldus Advocaat. Ondanks pogingen om bekende voetballers zoals Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Tahith Chong, Sontje Hansen, Justin Kluivert, Armando Obispo, Shurandy Sambo en Tommy St. Jago (Willem II) te benaderen, blijft succes uit.

Advocaat, die niet al te diep wilde ingaan op individuele gevallen, gaf toe dat het voor spelers die op 21-jarige leeftijd al in alle jeugdselecties van Nederland hebben gespeeld, begrijpelijk is dat ze liever wachten op een kans in het Nederlandse elftal.

Dit lijkt in het bijzonder van toepassing op Sontje Hansen. Daarnaast heeft Justin Kluivert duidelijk gemaakt dat zijn ambitie bij het Nederlandse elftal ligt, terwijl Tahith Chong nog twijfelt en Riechedly Bazoer nog niet heeft gereageerd.

Advocaat onthulde dat er al drie spelers definitief hebben bedankt, waaronder Sambo, en dat de twijfels bij Chong de situatie voor het Curaçaose elftal niet makkelijker maken.

Dit nieuws komt op een moment dat Curaçao zich voorbereidt op twee vriendschappelijke wedstrijden later deze maand, waarbij reikhalzend wordt uitgekeken naar de selectie van spelers die Advocaat zal samenstellen.