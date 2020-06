Nederlandse toeristen mogen vanaf 1 juli weer naar Curaçao’

Nederlandse toeristen kunnen mogelijk vanaf 1 juli weer naar Curaçao vliegen. Het land wil zijn luchthaven dan openen voor reizigers uit een aantal Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland en België.

Volgens minister Steven Martina van Economische Zaken denkt Curaçao in eerste instantie aan een maximum van 10.000 reizigers per maand. Zij zullen moeten meewerken aan testen om te kijken of ze besmet zijn met het coronavirus. Ook Aruba,

Overige eilanden

Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen op korte termijn de luchtgrenzen onder voorwaarden openen voor onder meer Nederlandse passagiers.

Tussen de eilanden worden per 1 juli ook alle beperkingen opgeheven.

Reizigers uit de Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn voorlopig alleen welkom als ze na aankomst eerst veertien dagen in een hotel in quarantaine gaan.

Als de verruiming van de inreismogelijkheden in de maand juli goed gaat, kan het aantal in augustus worden opgeschroefd.