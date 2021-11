Neergestoken oom overlijdt na familieruzie, moeder ook gewond

19 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

De man die afgelopen woensdag door zijn neefje werd neergestoken, is gisterochtend overleden in het CMC. Het gaat in de 82-jarige Elvio Francisco Penijn.

De steekpartij vond plaats in de Balaoestraat in de wijk Steenrijk en is het gevolg van familieproblemen. De 37-jarige dader is aangehouden.

De zus van Penijn, de moeder van de dader werd tijdens de steekpartij in haar buik gestoken. Ook zij werd opgenomen in het CMC.

Elvio Penijn is het zevende slachtoffer van moord dit jaar op Curaçao.