Nieuwe coalitie in Nederland wil democratisch tekort aanpakken

De nieuwe coalitie in Den Haag wil het democratisch tekort in het Koninkrijk oplossen. Hoe ver Rutte IV wil gaan is niet uitgewerkt. Niet alle landen binnen het Koninkrijk zijn evenredig vertegenwoordigd bij het stemmen over rijkswetten. De plannen van het nieuwe kabinet moeten daar een eind aanmaken.

Op dit moment is het zo dat wetten die gelden voor alle landen binnen het Koninkrijk alleen maar in de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld. De De coalitiepartijen hebben afgesproken te onderzoeken hoe Curaçao, Sint-Maarten en Aruba hierbij beter vertegenwoordigd kunnen worden.

Het ontbreken van volledig gelijkwaardige democratische representatie van de bevolking van het Koninkrijk bij besluitvorming op Koninkrijksniveau is de eilanden al jaren een doorn in het oog. Bovendien is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat verankerd ligt in de grondrechten van de Nederlandse Staat.

De invloed van de Caribische eilanden binnen het op Koninkrijkszaken is gering. Omdat er geen parlement op Koninkrijksniveau bestaat. Er is geen formele parlementaire controle op de Rijksministerraad.

Er is geen of onvoldoende inbreng van volksvertegenwoordigers bij de besluitvorming op het niveau van het Koninkrijk, bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van wetgeving, en bij de controle op de besluiten van de ministerraad van het Koninkrijk.