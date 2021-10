Nieuwe gedragscode financiële sector Curacao in ontwikkeling

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een nieuwe corporate governance code voor de financiële sector opgesteld. Daarmee worden de rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders of economisch gerechtigden van financiële instellingen en financiële dienstverleners beschreven.

Ook geeft de code verder inhoud aan de eisen voor de bedrijfsvoering van organisaties in de financiële sector; afgestemd op de aard, omvang en het risicoprofiel van de onderneming. Tenslotte moet de Code maatschappelijk verantwoord ondernemen en een integere bedrijfscultuur bevorderen.

Representatieve organisaties zijn uitgenodigd voor digitale bijeenkomsten waarin door de Centrale Bank een toelichting wordt gegeven op de achtergrond en inhoud van de nieuwe code. De aangeschreven organisaties worden kunnen tot 22 november reageren. Daarna zal de gedragscode verder worden bewerkt.

De code moet in het eerste kwartaal van 2022 als beleid en richtlijn van de Centrale Bank in werking treden. 2022 is tevens een overgangsjaar. Beleidsbepalers zoals bestuurders en commissarissen zullen dan met de code aan de slag moeten gaan.

Uiterlijk 2022 moet de Code dan als algemeen verbindend voorschrift gaan gelden. Vanaf dat moment wordt verwacht dat de financiële sector conform de code handelt.