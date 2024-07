Politie en Justitie Opdrachtnemer Elmar overlijdt bij bomen snoeien Redactie 03-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - NoticiaCla

WILLEMSTAD – Bij een tragisch ongeval tijdens het bomen snoeien is een man overleden. Die deed zijn werk in opdracht van energiebedrijf ELMAR. Het incident gebeurde gistermorgen. Onduidelijk is of de man geëlektrocuteerd werd.

ELMAR laat met grote regelmaat bomen snoeien die straatverlichting en elektriciteitslijnen hinderen. De overleden aannemer, Patrick Thode, had meer dan tien jaar ervaring met dit soort werkzaamheden voor ELMAR.

In een verklaring benadrukt het energiebedrijf dat de doodsoorzaak van Patrick Thode nog onduidelijk is. Het bedrijf onderzoekt de toedracht van het incident en werkt samen met de autoriteiten om alle feiten boven tafel te krijgen.