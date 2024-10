Opinie Opinie: Bouwen op het strand, alleen via Landsverordening Redactie 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Er is ophef ontstaan over bouwwerkzaamheden op openbare stranden van Curaçao. Volgens de wet zijn stranden van het land, tenzij verkocht met toestemming bij landsverordening. Bouwwerken verkleinen de openbare strandruimte en kunnen illegaal zijn zonder de juiste juridische basis, zoals bij de constructie in Lagun.

door | mr. Jeff Sybesma

Al in 2001 schreef ik een artikel over de stranden der zee en de vrije toegang daartoe. Eerst besprak ik vanuit een meer geologische perspectief wat precies onder stranden moet worden verstaan, en vervolgens hoe dit juridisch is geregeld.

Curaçao heeft relatief weinig stranden in vergelijking met bijvoorbeeld Aruba. Toeristen worden daar gelokt met lange, brede witte koraalzandstranden grenzend aan een azuurblauwe zee. Curaçao heeft dat niet.

Wij kennen vooral steile klifkusten, doorsneden door kleine baaien (de afvoerplaatsen van rooien) met diverse soorten stranden: zand, kiezel, koraal. Ook deze kleine stranden hebben hun natuurlijke charme voor de bewoners en toeristen.

Juridisch gezien is een strand der zee de strook land die begint bij de laagwaterlijn en doorloopt tot aan de begroeiing, beschoeiing of bebouwing, aldus een juridische uitspraak. Vaak dus een smalle strook.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

In Boek 5 van ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 26 allereerst dat de stranden der zee vermoed worden eigendom te zijn van het Land Curaçao. Het woord ‘vermoed’ geeft aan dat het Land stranden zou kunnen vervreemden, bijvoorbeeld door verkoop aan derden (hotels) die dan eigenaar worden. Maar het tweede lid van artikel 26 stelt dat beperking van de openbaarheid van stranden die aan het Land toebehoren – door vervreemding, bezwaring, ingebruikgeving of anderszins -, slechts mogelijk is met bijzondere toestemming, te verlenen bij landsverordening.

Het moet duidelijk zijn dat elke constructie op het strand de definitie van openbaar strand aantast. Allereerst verkleint het bouwen van een constructie de strook van het strand der zee. Ten tweede kan dit alleen als daar een wettelijke basis voor is, geregeld bij landsverordening. Daarom, lijkt de constructie te Lagun (en elders) mij illegaal zolang die landsverordening er niet is en zou de Staten hiertegen moeten optreden.

0