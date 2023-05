Opnieuw inval in Surinaamse woning drugshandelaar Piet Wortel

PARAMARIBO – De Surinaamse politie heeft deze week invallen verricht op verschillende locaties in Paramaribo-Noord. Dat gebeurde woensdag bij een woning van de eerder in Nederland opgepakte veroordeelde cocaïnehandelaar Piet Wortel (54). Dat meldt crimesite.nl op basis van berichtgeving in de Surinaamse media.

Zo schrijft de Waterkant dat zwaar bewapende eenheden de wegen rond de woning van Wortel hadden afgezet. Dinsdag zouden al invallen zijn gedaan op twee adressen van verdachten die rechtstreeks gelinkt worden aan Wortel. Volgens buurtbewoners gaat het om ‘bekenden in de Surinaamse samenleving’.

Piet Wortel werd eind maart aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s in 2018. Begin april besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij nog zeker drie maanden langer vast moet blijven zitten.

Wortel is ook verdachte van betrokkenheid bij de liquidatie van oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), die op 18 september 2019 is doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast heeft hij volgens het Openbaar Ministerie opdracht gegeven voor de liquidatie van de 23-jarige Genciël Feller, in september 2019 op de Caracasbaaiweg in Curaçao. Hij zit voor die zaak niet meer in voorarrest. Motief zou een diefstal van 400 kilo cocaïne zijn in juli 2019.

Wortel is in 2014 in Nederland tot zeven jaar cel veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

Eerdere inval

In mei vorig jaar deed de Surinaamse politie ook al een inval in de woning van de Surinaamse Nederlander. Volgens berichten uit Suriname werd de straat in het stadsdeel Mon Plaisir in Paramaribo toen afgesloten en werd de woning binnenste buiten gekeerd door leden van een speciaal opsporingsteam.