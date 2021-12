Opnieuw toerist verdronken in zee

18 Gedeeld

Playa Porto Marie | Foto’s: Bea Moedt

Curaçao is opgeschrikt door een derde verdrinkingsgeval binnen een week. Gisteren verloor een 37-jarige toerist uit Nederland zijn leven bij het strand van Porto Marie.

Hrt gaat om de in Nederland geboren Vishwanand Akaashkumar Gainda. Uit onderzoek is gebleken dat hij samen met een broer of zus aan het duiken was en uit zicht raakte.

Na een half uurtje zoeken werd hij onder water gevonden. Eenmaal aan wal is direct begonnen met reanimeren wat later overgenomen werd door ambulancepersoneel.

Maandag verdronk een Amerikaanse toerist bij playa Piskadó en een Curaçaose man die niet kon zwemmen, verdronk bij Piscadera, ter hoogte van restaurant de Visserij.