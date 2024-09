Politie en Justitie Politie: regering heeft ons niets opgedragen Dick Drayer 07-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Korps Politie Curaçao (KPC) heeft gereageerd op een viral bericht waarin wordt beweerd dat de politie van de regering de opdracht heeft gekregen om geen officiële informatie te verstrekken over de gerechtelijke huiszoekingen die op afgelopen vrijdag plaatsvonden. Volgens het bericht zou dit verband houden met het feit dat de minister van Justitie Shalton Hato en de premier, Gilmar Pisas regelmatig een van de betrokken adressen zouden bezoeken.

De politie ontkent deze beweringen resoluut en stelt dat zij op geen enkel moment zulke orders van een minister van de huidige regering hebben ontvangen. De vertraging in de berichtgeving over de zaak is te wijten aan de complexiteit van het onderzoek. Tot gisteravond was het onderzoeksteam nog bezig met het verzamelen en analyseren van informatie, waardoor er geen details konden worden vrijgegeven aan de afdeling Communicatie van de politie om deze in een persbericht te verwerken.

Gerechtelijke operatie

In de vroege ochtend van vrijdag 6 september deed de politie met de RST en de Koninklijke Marechaussee, Douane en Defensie huiszoekingen uitgevoerd op verschillende locaties op Curaçao. Deze huiszoekingen, die deel uitmaken van een lopend groot strafrechtelijk onderzoek, resulteerden in de arrestatie van negen mensen en de inbeslagname van meerdere goederen.

De huiszoekingen leverden een aanzienlijke buit op, waaronder zes voertuigen, drie vuurwapens, een wapenopslag met munitie en explosieven, sieraden, contant geld en drugs. Dit alles wordt beschouwd als belangrijk bewijsmateriaal in het onderzoek, dat verband houdt met een lopende drugszaak die momenteel voor de strafrechter wordt behandeld. Tijdens deze eerdere zaak werden PGP-telefoons in beslag genomen, wat leidde tot nieuwe informatie en verdere arrestaties.

