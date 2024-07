Politie en Justitie Politie vindt 583 marihuanaplanten in Fuik Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg heeft de politie na een inval in het gebied van Fuik een marihuanaplantage ontmanteld. In totaal werden 583 marihuanaplanten in beslag genomen. Bij de actie werd een man gearresteerd en een vuurwapen in beslag genomen. De politie kwam de plantage op het spoor na een melding van schoten in het gebied.

Bij aankomst constateerden de politie-eenheden dat er op het terrein van het betreffende huis een marihuanaplantage was. Verder troffen ze een man aan die verklaarde de eigenaar van de plantage te zijn. Die werd gearresteerd in verband met overtreding van de opiumwet.

Tijdens het voortzetten van het onderzoek werd de verdachte gefouilleerd en werd een vuurwapen aangetroffen dat eveneens in beslag werd genomen. De verdachte is de 42-jarige R.M.P., geboren op Curaçao.

