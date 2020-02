8 Gedeeld

Foto – CZM Carib

Willemstad – Woon jij in de buurt van marinekazerne Suffisant, schrik de komende maand dan niet van het geknal daar. Politie en Militairen gaan daar schieten met oefenmunitie. Dit in het kader van een aantal politietrainingen.

Dat meldt het ministerie van Defensie in Den Haag. Met oefenmunitie kunnen militairen en politie realistische situaties nabootsen zonder dat daarbij een direct gevaar is. De trainingsdagen beginnen in de tweede week van maart op de 11e tot aan 26 maart.