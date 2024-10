Politiek Premier Pisas: Bouwproject Lagun gestart zonder bouwvergunning Redactie 11-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas heeft toegegeven dat de werkzaamheden op het strand van Lagun is gestart zonder dat er een bouwvergunning is afgegeven. Tijdens een gesprek met Maarten Schakel van Curacao.nu legde Pisas uit dat een architecten- en constructiebureau uit eigen initiatief al begonnen was met de fundering van het project, ondanks het ontbreken van de vereiste vergunning.

Hem was gezegd dat het terrein bouwrijp zou worden gemaakt, en dat soort handelingen kunnen volgens de premier gedaan worden in afwachting van de verlening van een bouwvergunning. Niet duidelijk is of die inderdaad is aangevraagd.

De premier gaf aan verrast te zijn door het snelle begin van de werkzaamheden. “Ik had niet verwacht dat ze zonder vergunning al zouden starten,” zei hij. Hoewel het bureau uit eigen middelen is begonnen, benadrukte Pisas dat dit buiten de geplande procedure om gebeurde en dat de benodigde vergunning nog steeds niet is verleend. Astrid Kersseboom in gesprek met NOS-correspondent Dick Drayer over de situatie met de stranden

De regering wilde het bouwproject snel uitvoeren vanwege het risico dat de beschikbare financiële middelen anders verloren zouden gaan. Premier Gilmar Pisas legde uit dat het geld op het bufget stond en dat, als het niet snel werd benut, het zou vervallen.

Er staat voor komende maandag een overleg gepland met de bewoners om de situatie te bespreken en te bepalen hoe het project verder moet worden aangepakt.

