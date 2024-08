Geschiedenis Redding nalatenschap Frank Martinus Arion: een culturele schat op Curaçao Redactie 14-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De collectie van Frank Martinus Arion is een belangrijke culturele en literaire nalatenschap voor Curaçao en wordt gered en toegankelijk gemaakt voor toekomstig onderzoek en gebruik door een speciaal opgerichte expertcommissie. Het initiatief om het archief te redden komt van biografe Mineke de Vries.

Op verzoek van Arion’s weduwe, Trudi Guda, is daarna hulp ingeroepen van Lianne Leonora van de Mongui Maduro Library. De omvang en staat van de collectie maakten duidelijk dat er snel gehandeld moest worden.

Leonora zette samen met linguïst dr. Marta Dijkhoff een expertgroep op om een reddings- en bewaringsplan op te stellen. Zo ontstond de commissie Legato Frank Martinus Arion (LFMA), met onder andere historica Nolda Römer-Kenepa en archiefspecialist Harely Martina.

Frank Martinus Arion, geboren in 1935 en overleden in 2015, was veel meer dan een schrijver. Hij was een invloedrijke figuur in de Curaçaose gemeenschap, een pionier van het Papiamentu en een vooraanstaand intellectueel. Als auteur, taalwetenschapper, en politiek leider liet hij een blijvende erfenis achter die de basis vormt voor de kennis over Curaçao en haar taal.

De documenten, manuscripten en andere werken van Arion vormen een belangrijk deel van het nationale erfgoed. Ze zijn een bron van inspiratie en kennis voor wetenschappers, studenten en de bredere gemeenschap.

De verborgen schat van immense culturele waarde ligt in een stil straatje op Curaçao, aan de Vesuviusstraat, waar het gezin Arion woonde en waar weduwe Trudy nog steeds woont. Hier bevindt zich de verzameling van Frank Martinus Arion.

Zijn persoonlijke archief, dat de periode van 1940 tot 2011 omvat, biedt een onschatbaar inzicht in de Curaçaose cultuur, geschiedenis en taal. Maar de tand des tijds begon deze kostbare collectie in gevaar te brengen.

De missie van LFMA is duidelijk: de collectie inventariseren, veiligstellen en toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied, is een deel van de collectie al geïnventariseerd. Met de hulp van stagiaires van het Nationaal Archief Curaçao is een eerste inventaris opgesteld.

Nu werkt de commissie hard om de benodigde fondsen te werven om de rest van de collectie te behouden. Dit werk is essentieel voor het behoud van Arion’s nalatenschap, die niet alleen een blik biedt op zijn leven en werk, maar ook op de bredere geschiedenis en cultuur van Curaçao.

