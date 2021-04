Rijksmuseum maakt slavernij bespreekbaar in de klas op Curaçao

AMSTERDAM – Het Rijksmuseum verstuurde afgelopen week bijna 1600 exemplaren van het magazine ‘Slavernij en nu?’ naar Curaçao. Daar worden de tijdschriften uitgedeeld aan alle leerlingen van groep acht. Vorige week publiceerde het museum het magazine in samenwerking met educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff. De aanleiding is de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum en het is ook uitgedeeld op iedere basisschool in Nederland.

Thijs Gerbrandy werkt op de afdeling educatie van het Rijksmuseum. Hij is één van de verantwoordelijken voor het magazine ‘Slavernij en nu?’. Gerbrandy is specialist op het gebied van primair onderwijs. “Het is mijn taak om te zorgen dat de verhalen achter de objecten van het Rijksmuseum overgebracht worden op leerlingen in het basisonderwijs.” Koninkrijk.nu sprak hem over het magazine.

