Rijkswet COHO in strijd met Statuut

De Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) is in strijd met het Statuut. Dat stelt de Raad van State in een advies aan staatssecretaris Raymond Knops. Volgens René Zwart van de website dossierkoninkrijksrelaties is het advies nog niet openbaar, maar de journalist baseert zich op bronnen in Den Haag.

De Raad van State raadt de staatssecretaris aan om het wetsontwerp in de huidige vorm niet aan de Tweede Kamer en de drie parlementen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten aan te bieden.

Volgens Zwart vindt de Raad van State de aanpak van Nederland niet passend en is er twijfel of die succesvol zal zijn. Maar dat Knops voorwaarden stelt aan een hervormingsprogramma vindt de Raad wel vanzelfsprekend.

