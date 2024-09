Overheid ‘Save Zakitó’: Regering weigert transparantie Dick Drayer 27-09-2024 - 2 minuten leestijd

Na tien maanden van onzekerheid hebben de bewoners van Piscaderaweg, Charo en Royal Palm nog steeds geen antwoorden ontvangen op hun tien dringende vragen omtrent de Zakito-ontwikkeling. De vragen betroffen onder andere de omvang van het project, de luxe jachthaven, locatiekeuze, milieueffecten, vergunningen zoals de hindervergunning en Rif Beheersverordening, financiering, marktanalyse en de impact op de gemeenschap. “Tot op heden is er geen enkel antwoord gekomen van Charles Cooper, minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning”, zegt Maritza Lauffer van Movimentu Save Zakitó.

Terwijl het stof, lawaai, stank en muggen toenemen, en de zorgen over verdere schade aan het ecosysteem en de toekomst van de toegankelijkheid van de Koredor groeit, lanceerde Movimentu Save Zakitó in april 2024 een petitie. Bijna 2000 mensen ondertekenden die petitie. Die werd in mei overhandigd aan de voorzitter van het parlement, aan premier Pisas, de gouverneur, die het doorgestuurd heeft naar de betreffende minister. De Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in Curaçao, Edson Hato, ontving ook een delegatie van Save Zakitó. De bewoners wachten nu al vier maanden op een reactie of een uitnodiging voor een gesprek.

Ook verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (LOB) worden niet beantwoord. “Dat is ernstig in een democratische rechtsstaat”, zegt Lauffer. “De Curaçaose regering lijkt te kiezen voor een ondemocratische bestuursstijl, waarbij particuliere investeerders alle aandacht krijgen, terwijl de stemmen van de lokale bevolking worden genegeerd.”

Terwijl de effecten van de klimaatcrisis steeds meer voel- en zichtbaarder zijn, is er nog steeds geen verplicht Milieueffectrapportage (MER). “Het lijkt er op dat de regering de MER wetgeving bewust tegenhoudt, zodat men vrij spel heeft met het geven van vergunningen aan particuliere investeerders. De ClimateScanner van de Algemene Rekenkamer bevestigt dat de overheid alleen wat losse van elkaar staande acties onderneemt.”

‘Save Zakito’ roept de overheid met klem op om de behoeften van haar eigen volk boven buitenlandse particuliere belangen te stellen en te luisteren naar de bewoners. Het nalaten hiervan zal de kloof met haar burgers nog verder vergroten, en haar legitimiteit en verantwoordelijkheid ondermijnen.

