Onderwijs Scholen op Curaçao hervatten normaal rooster Dick Drayer 13-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (ESKD) heeft aangekondigd dat de normale schooltijden op Curaçao worden hervat vanaf morgen, 14 oktober. Deze beslissing volgt op de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, waarbij er veel regen is gevallen. Het ministerie heeft de schooldirecties via een officiële brief geinformeerd over de normalisatie van de schooltijden.

Scholen zijn sinds 11 september verplicht om lesroosters aan te passen tijdens de warmste uren van de dag. Voor het funderend onderwijs betekende dit dat scholen om twaalf uur sloten, terwijl lessen in het voortgezet onderwijs waren verkort tot dertig minuten per lesuur​.

Het besluit is gebaseerd op de huidige klimatologische situatie. Het ministerie vraagt de scholen om de weersomstandigheden, waaronder de hitte, nauwlettend te blijven volgen. Indien nodig kunnen in samenwerking met alle betrokken partijen binnen het onderwijs aanvullende maatregelen genomen kunnen worden als de situatie verslechtert.

De schooldirecties ontvingen tevens een bijlage met de officiële brief waarin de beslissing tot het hervatten van de reguliere schooluren wordt toegelicht. Het minsiterie blijft in contact met de scholen en geeft aan dat, mocht de hitte toenemen, er aanvullende maatregelen kunnen worden overwogen.

0