Onderwijs Schooladvies RKCS vaker anders dan EFO-advies Dick Drayer 12-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Uit de gisteren gepubliceerde Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) rapportage voor het schooljaar 2023-2024 blijkt dat het Rooms-Katholieke Centrale Schoolbestuur (RKCS) relatief meer discrepanties heeft tussen het schooladvies en het EFO-advies in vergelijking met andere schoolbesturen op Curaçao.

Het schooladvies wordt traditioneel gebaseerd op de prestaties van de leerling gedurende de laatste jaren van het funderend onderwijs, inclusief persoonlijke ontwikkelingsaspecten zoals gedrag en werkhouding. Het EFO-advies, daarentegen, is een objectieve maatstaf die een momentopname biedt van de kennis en vaardigheden van de leerling op het gebied van Nederlands, Papiamentu en Rekenen. Het doel is dat beide adviezen elkaar aanvullen en samen leiden tot een passend vervolgonderwijsadvies voor elke leerling.

Maar uit het rapport blijkt dat bij RKCS negentien procent van de leerlingen een afwijking vertoont tussen het schooladvies en het EFO-advies, terwijl dit percentage bij andere schoolbesturen zoals Stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten (SOZDA) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) lager ligt, namelijk respectievelijk acht procent en tien procent. Deze cijfers suggereren dat het RKCS vaker een ander oordeel geeft over de capaciteiten van een leerling dan de Eindtoets zelf doet.

Gevolgen voor Leerlingen

De discrepantie tussen het schooladvies en het EFO-advies kan directe gevolgen hebben voor leerlingen. Een schooladvies dat niet overeenkomt met het objectieve EFO-resultaat kan ertoe leiden dat een leerling een te hoog of te laag vervolgonderwijsadvies krijgt. Voor sommige leerlingen kan dit betekenen dat zij in een onderwijsvorm terechtkomen die niet goed aansluit bij hun capaciteiten, wat kan leiden tot motivatieproblemen of zelfs uitval.

Daarnaast kan het verschil tussen het advies van de leerkracht en het EFO-advies onzekerheid bij ouders en leerlingen veroorzaken. Als ouders zien dat de objectieve toetsresultaten verschillen van het advies van de school, kunnen zij het gevoel krijgen dat hun kind misschien onterecht wordt beoordeeld.

