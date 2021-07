Schutter Peter R. de Vries zou Arubaanse achtergrond hebben

De tweede verdachte die dinsdagavond is opgepakt voor de moordaanslag op Peter R. de Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. Het gaat om een man met een Arubaanse achtergrond die eerder met de politie in aanraking is geweest, althans dat melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf. Media op Aruba en Curaçao weten te melden dat zijn familienaam Geerman is.

De politie Amsterdam wil niets zeggen over de identiteit of de achtergrond van de twee verdachten uit onderzoeksbelang en omdat de twee in volledige beperking vastzitten. De andere man die is opgepakt is de Pool Kamil E. (35) uit Maurik. Hij werd vorige week ook al opgepakt na een melding van een bedreiging, zo meldde de Telegraaf woensdagmiddag.

De politie denkt ook de vermeende rolverdeling van de opgepakte verdachten te weten. De man die zeker vijf keer schoot op De Vries zou de jonge Delano zijn geweest. De man die de vluchtwagen bestuurde, zo denkt de recherche, zou de Poolse Kamil E. zijn geweest.