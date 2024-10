Kunst Sharelly Emanuelson exposeert in Amsterdam Dick Drayer 10-10-2024 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM – De Curaçaose kunstenaar en filmmaker Sharelly Emanuelson presenteert momenteel een indrukwekkende overzichtstentoonstelling getiteld Between a Dance and Sitting in a Chair in het CBK Zuidoost in Amsterdam. De tentoonstelling, die nog te zien is tot 24 november, biedt een uitgebreide blik op Emanuelsons werk van de afgelopen veertien jaar, waarin zij de levensrealiteit van het Caribisch gebied verkent en kritische vragen stelt over de impact van kolonialisme, industrialisatie en globalisering op de eilanden.

In haar werk reflecteert Emanuelson niet alleen de warmte en het eilandgevoel van het Caribisch gebied, maar legt ze ook de diepere laag bloot van de voortdurende gevolgen van het kolonialisme. De kunstenaar richt zich op thema’s als taal, ecologie, onderwijs, armoede, handel en toerisme, en laat zien hoe deze kwesties vandaag de dag nog steeds invloed hebben op het dagelijks leven in de Cariben.

Emanuelson begon haar carrière als documentairemaker, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een veelzijdige autonome kunstenaar. Haar werk omvat audiovisuele installaties, waarin bezoekers zelf de tijd kunnen nemen om stil te staan bij de getoonde thema’s. “Je wordt uitgenodigd om te kijken, na te denken en te reflecteren op wat je ziet in de ruimte en het materiaal dat wordt gepresenteerd,” aldus Emanuelson.

Een belangrijk onderdeel van haar huidige tentoonstelling is de combinatie van twee tradities: het Remailo-zingen tijdens de Simadan op Bonaire en de Maskarada-traditie. Hiermee laat ze zien hoe deze tradities een complex onderdeel vormen van het Nederlands-Caribisch erfgoed, en benadrukt ze de ingewikkelde verhouding tussen de eilanden en Nederland. Haar werk nodigt bezoekers uit om na te denken over hoe deze historische invloeden nog steeds doorwerken in het heden.

De tentoonstelling biedt niet alleen een ruimte voor contemplatie, maar nodigt het publiek ook uit om na te denken over de rol van kunst als onderzoeksmiddel. Emanuelson benadrukt dat haar artistieke praktijk een manier is om diepere lagen van de geschiedenis bloot te leggen en om gebeurtenissen uit het verleden op een nieuwe, verleidelijke manier te heroverwegen. “Kunst creëert een ruimte om te reflecteren op bepaalde gebeurtenissen uit het verleden en brengt deze op een nieuwe manier terug, waardoor het publiek wordt verleid om na te denken,” legt Emanuelson uit.

