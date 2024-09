Evenementen Siman di Kultura begint zondag Dick Drayer 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Culturele Week 2024, Siman di Kultura, begint komende zondag 29 september en duurt tot 6 oktober. Het thema voor dit jaar is: Cultuur is van ons, leef het’, Kultura ta nos, bib’e. De week begint met een Heilige Mis in Wishi om acht uur ’s ochtends. Daarna volgt er een vlaggenparade om tien uur, die vertrekt vanaf Lanthùis Morgenster en via de mis verdergaat naar Hòfi Wayaká, in de tuin van Habaai.

In Hòfi Wayaká is er van 17:00 tot 20:00 uur een officiële ceremonie. Gedurende de dag zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud in Hòfi Wayaká. De hele week worden er diverse activiteiten georganiseerd op locaties zoals Boka Samí, Otrabanda, Brievengat, Soto, Plasa Djodjo Korea en meer.

De afsluiting van SdK 2024 wordt gecombineerd met de viering van de Dag van Band’abou op zondag 6 oktober, van 09:00 tot 22:30 uur. Die ochtend begint met een Heilige Mis, gevolgd door een culturele markt, een culturele parade en een feestelijke sfeer in Hòfi Popo Rojer. De avond wordt afgesloten met een vuurwerkshow om 22:00 uur.

Dit jaar is er ook een nieuw logo ontworpen voor SdK 2024. Het logo eert niet alleen het verleden van Curaçao, maar inspireert ook toekomstige generaties.

De volledige lijst van activiteiten is te vinden in deze bijlagen.

