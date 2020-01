Ter dood veroordeelde Curaçaoënaar komt niet opdagen in Groningse rechtbank

111 Gedeeld

Foto – Èxtra

Groningen – De 31-jarige Curaçaoënaar Shardyone S had gisteren voor de politierechter in Groningen moeten verschijnen, maar hij kwam echter niet opdagen.

Hij had een goede reden: Sharyone zit in Marokko achter slot en grendel te wachten op zijn executie. In dat land kreeg hij namelijk de doodstraf voor een vergismoord. In Nederland wordt hij verdacht van mishandeling van een vrouw en politieagenten in 2017.

De zaak in Groningen was al een aantal malen uitgesteld, wanneer de behandeling nu zal plaatsvinden is nog niet bekend.