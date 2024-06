Nieuws uit Nederland Theatervoorstelling ‘Sonny Boy’ in Nationaal Monument Kamp Vught Redactie 02-06-2024 - 3 minuten leestijd

VUGHT – Ter afsluiting van de tournee langs ruim 70 theaters is de solovoorstelling ‘Sonny Boy’ op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni te zien op het voormalig kampterrein van Nationaal Monument Kamp Vught.

Acteur Tarikh Janssen speelt de solovoorstelling, gebaseerd op de bestseller van Annejet van der Zijl. Hij kruipt in de huid van Waldy Nods, de zoon van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse Rika van der Lans en de Surinaamse Waldemar Nods. Zij kwamen vanwege hun verzetswerk terecht in onder meer Kamp Vught. Sonny Boy was de koosnaam voor Waldy.

In de monoloog komen Rika van der Lans en Waldemar Nods uit de roman van Annejet van der Zijl uit 2004 wederom tot leven, nu door de ogen van hun zoon. De zoon die ze nooit hebben zien opgroeien en niet konden beschermen. De zoon die zich door de schittering van hun afwezigheid moest zien te redden in een wereld waarin hij niet altijd even welkom was.

Tarikh Janssen zei voorafgaand aan de première op 5 februari in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag: ‘Waldy is op zoek gegaan naar zijn roots. Dat heb ik zelf rond mijn dertigste ook gedaan, als kind van een Limburgse vader en een Surinaamse moeder en geboren op Curaçao. Ik voel dan ook een connectie met hem, al heb ik Waldy nooit gekend. Ik zie er enorm naar uit om straks in mijn eentje maar samen met het publiek de reis van Waldy aan te mogen gaan.’

Janssen speelde eerder voorstellingen bij onder meer Toneelgroep Maastricht, het Ro Theater en NTGent, in de musial ‘The Bodyguard’en in tv-series. ‘Sonny Boy’ wordt geproduceerd door Solo Stories dat solovoorstellingen ontwikkelt, gebaseerd op een persoonlijk, waargebeurd verhaal. De regie is in handen van Benno Hoogveld; het script is geschreven door Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Sonny Boy

De theatervoorstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Waldemar Nods en Rika van der Lans. Waldemar, een jonge Surinaamse student, krijgt een relatie met de oudere en gescheiden pensionhoudster Rika. Samen krijgen ze een zoon, Waldy, die later de bijnaam Sonny Boy krijgt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bieden Waldemar en Rika onderdak aan Joodse onderduikers. In 1944 worden ze opgepakt door de Duitsers; Rika sterft in concentratiekamp Ravensbrück, en Waldemar wordt kort voor het einde van de oorlog doodgeschoten. Hun zoon Sonny Boy, op dat moment 14 jaar oud, groeit op in een pleeggezin en begint op zijn 37ste aan een zoektocht naar zijn ouders.

Manoushka Zeegelaar Breeveld bewerkte het verhaal voor theater, waarbij Tarikh Janssen meerdere rollen speelt. De voorstelling benadrukt de persoonlijke ervaringen en emoties van de hoofdpersonen, evenals de alledaagse vormen van racisme die ze tegenkomen. Janssen weet het onzichtbare verdriet krachtig over te brengen door soms letterlijk afstand te nemen van het publiek.