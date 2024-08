Evenementen Trijntje Oosterhuis met extra concert bij Kathedraal van Doornen Redactie 14-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD –Trijntje Oosterhuis en het Randal Corsen Trio geven komende zondag een extra concert onder de sterrenhemel bij de Kathedraal van Doornen. Het eerste concert op zaterdag is uitverkocht.

Het optreden van Trijntje Oosterhuis met de Curaçaose pianist, componist en bandleider Randal Corsen is voor het eerst. Corsen wordt bijgestaan door Marlon ‘Lonte’ Conradus op drums en Eric Calmes op bas.

Er wordt voor het programma rijkelijk geplukt uit het immense aanbod van composities van de Amerikaanse pianist Burt Bacharach. Die was overigens enkele jaren terug op Curaçao om op te treden tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival.

Trijntje’s tweede soloalbum ‘The Look of Love’, is op twee nummers zelfs met Burt Bacharach achter de piano. Trijntje heeft daarna met het Metropole Orkest een avondvullend programma ‘The Look of Love’ gepresenteerd dat helemaal gewijd was aan composities van Burt Bacharach, voordat hij op 9 februari vorig jaar op 94-jarige leeftijd overleed.

