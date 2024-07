Nieuws Curaçao TUI-vlucht OR375 van Amsterdam naar Curaçao maakt onverwachte Stop in Londen Hans Hofstra 07-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vlucht OR375 van Amsterdam naar Curacao heeft een extra landing gemaakt op het vliegveld van Londen Gatwick. Het vliegtuig vloog in eerste instantie richting Manchester, maar maakte plotseling een scherpe bocht naar rechts.

TUI-woordvoerder Petra Kok laat het volgende er over weten: ,,Vlucht OR375 van Amsterdam naar Curacao heeft een tussenlanding gemaakt op het vliegveld van Londen Gatwick. Een persoon is door medische redenen van boord gehaald. Na de landing is het vliegtuig weer doorgevlogen”.

Het vliegtuig vliegt op dit moment boven de Atlantische oceaan. In eerste instantie zou het vliegtuig in Willemstad om 17.08 uur arriveren. De verwachte aankomsttijd is nu 18.58 uur. De vlucht terug naar Amsterdam staat voor alsnog gepland om 19.45 uur.