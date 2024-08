Nieuws uit Nederland Tweede Kamer wil alles weten over justitie en veiligheid op Curaçao en Bonaire Redactie 28-08-2024 - 4 minuten leestijd

Tweede Kamer in SDKK

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van haar werkbezoek aan Curaçao en Bonaire een reeks van 41 vragen gesteld aan de minister en staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie. De vragen richten zich op diverse justitiële en veiligheidskwesties in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waarbij de Kamer haar zorgen uit over de huidige stand van zaken en mogelijkheden voor verbetering.

Een van de hoofdpunten van zorg is het ernstige personeelstekort binnen vrijwel de gehele justitiële keten, dat kan oplopen tot vijftig procent van de benodigde formatie. De Kamer vraagt hoe Nederland kan bijdragen aan het aanpakken van deze tekorten, bijvoorbeeld door tijdelijke inzet van personeel uit Nederlandse zusterorganisaties, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de douane en de veiligheidsdiensten. De Kamerleden willen weten of dit een haalbare optie is en welke stappen daartoe ondernomen kunnen worden.

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de potentiële scheefgroei in de justitiële keten. Dit kan ontstaan wanneer investeringen in specifieke onderdelen, zoals de opsporing van drugs, leiden tot knelpunten bij andere instanties zoals de landsrecherche of in het gevangeniswezen. De Kamer vraagt om strategieën om dergelijke disbalans te voorkomen en te corrigeren.

Opleidingen

Opleidingsmogelijkheden zijn een ander belangrijk thema. De Kamer heeft zorgen over de taalbarrières bij opleidingen voor beroepen waar grote capaciteitsproblemen zijn, zoals bij de politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee (KMAR).

Momenteel zijn deze opleidingen in het Nederlands, wat niet altijd aansluit bij de lokale behoefte. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om delen van deze opleidingen te vertalen of te doceren in het Engels of Papiaments, zodat ze beter aansluiten bij de lokale omstandigheden.

Materiële tekorten bij het Korps Politie Curaçao, zoals het gebrek aan wapens, kogelvrije vesten en politiewagens, komen ook aan de orde. De Kamer vraagt of Nederland kan bijdragen aan het oplossen van deze tekorten, mogelijk in samenwerking met de Nationale Politie. De beveiliging van de haven van Curaçao en het screenen van havenmedewerkers zijn ook aandachtspunten, waarbij de Kamer vraagt welke rol Nederland hierin kan spelen om de veiligheid te verbeteren.

Gevangenis

Het gevangeniswezen op Curaçao, met name het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), baart de Kamer eveneens zorgen. Probleemgebieden zoals de smokkel van verboden goederen met drones, voortgezet crimineel handelen binnen de muren, de slechte infrastructuur, personeelsgebrek en de humanitaire omstandigheden van gedetineerden worden belicht. De Kamer vraagt om een reactie van de minister op deze situatie en mogelijke verbetermaatregelen.

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het gebrek aan specifieke voorzieningen zoals tbs voor criminelen met een psychische stoornis op de zes Caribische eilanden. De Kamer vraagt om een visie op de implementatie van dergelijke voorzieningen en de verbetering van bestaande rehabilitatie- en re-integratieprogramma’s. Er wordt benadrukt dat inadequate resocialisatieprogramma’s risico’s met zich meebrengen, zoals recidive en problemen bij terugkeer van gedetineerden met een Nederlands paspoort naar Nederland.

Jeugdcriminaliteit en het welzijn van de jeugd zijn eveneens belangrijke thema’s. De Kamer vraagt om informatie over de betrokkenheid en samenwerking van Nederland bij het voorkomen van crimineel gedrag onder jongeren in de Caribische landen (CAS-landen) en het bevorderen van ouderbetrokkenheid, eventueel naar voorbeeld van het programma “Preventie met gezag”.

Onderwereld

Ten slotte komen ook de goksector, verslavingsproblematiek, en de risico’s van vermenging met de onderwereld en witwassen ter sprake. De Kamer vraagt naar de stand van zaken omtrent regulering en controle binnen deze sector.

Ook de voortgang van internationale verdragen, zoals het Verdrag van Lanzarote en het Verdrag van Istanbul, en hun ratificatie voor Caribisch Nederland worden besproken. De Kamer wil weten welke stappen er worden ondernomen om deze verdragen van kracht te laten zijn en welke rol Nederland hierin speelt.

Deze vragen weerspiegelen de brede zorgen van de Tweede Kamer over justitie, veiligheid en sociale kwesties in het Caribisch deel van het Koninkrijk en benadrukken de behoefte aan duidelijke strategieën en ondersteuning vanuit Nederland om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Download hier alle vragen:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2024Z12589&did=2024D30631

