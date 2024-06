Luchtvaart & Reizen Uitstel van betaling, mogelijk faillisement JetAir Redactie 17-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Verschillende mediakanalen meldden vanmiddag het mogelijke faillisement van luchtvaartmaatschappij JetAir Caribbean. Er zou overleg zijn geweest tussen het management van JetAir en juridische vertegenwoordigers over de optie om faillissement aan te vragen of de rechtbank om toestemming te vragen om betalingen aan crediteuren uit te stellen. JetAir was niet bereikbaar voor commentaar.

Gisteren ontstond een probleem met het automatische pilootsysteem toen de Fokker 70 een half uur in de lucht was. daardoor moest het toestel terugkeren naar Curaçao. Technici wisten het euvel te repareren, waarna het twee uur later alsnog naar Medellín kon vliegen.

Bij terugkomst op Curaçao stond het toestel gescheduled voor Sint Maarten, maar een noodzakelijke herinspectie van het systeem gooide roet in het eten en de vlucht werd geannuleerd.

Vanochtend vloog het toestel alsnog naar Sint Maarten om daarna zijn laatste vlucht te maken naar Kingston, Jamaica en weer terug.

Nu lijkt het doek gevallen.

Een maand geleden bleek JetAir ook al grote problemen te hebben om hun operatie de lucht in te houden. Met slechts één toestel in bedrijf kon de maatschappij na motorproblemen haar passagiers op hun bestemmingen niet meer ophalen. Die moesten of op eigen kosten terug of vijf dagen wachten om opgehaald te worden

