Evenementen VKC viert 95-jarig jubileum Redactie 24-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend vierde de organisatie VKC haar 95-jarig jubileum met diverse feestelijke activiteiten. De festiviteiten begonnen met een ceremonie waarin medailles en promoties werden uitgereikt aan VKC-leden. Vervolgens trok een mars vanaf de Roodeweg naar Punda.

Ter ere van dit jubileum organiseerde VKC zaterdag een mars door de straten van Otrobanda en Punda. De mars vertrok vanaf de Kraayenhofstraat en vervolgde zijn weg via de Roodeweg en Breedestraat in Otrobanda, om vervolgens de brug over te steken en door de straten van Punda te trekken.

Aan de mars namen diverse uniformkorpsen deel, waaronder VKC, VKS, het Korps Politie Curaçao, Curmil, Douane, de gevangenis, Compagnie West, de ontwikkelingsbrigade en de kustwacht.

Om 17.00 uur vond een officiële ceremonie plaats op het Gomezplein, waar hoogwaardigheidsbekleders en VKC-functionarissen de militaire eer kregen terwijl de troepen door de Breedestraat in Punda marcheerden.

Gisteren werd een krans gelegd bij het standbeeld van Kolonel Shon Cai Winkel bij de ingang van Fort Amsterdam. Deze ceremonie begon met een toespraak, gevolgd door het neerleggen van kransen door de gouverneur van Curaçao, de ministerraad van Curaçao, de commandant van VKC, de commandant van het Korps Mariniers in het Caribisch gebied en vertegenwoordigers van de familie van wijlen kolonel Shon Cai Winkel.

Urbina

Urbina, een opmerkelijke figuur in de geschiedenis van Curaçao, viel in 1929 het Waterfort en Fort Amsterdam aan, gijzelde de gouverneur en vluchtte vervolgens naar Venezuela met het plan om een staatsgreep te plegen.

De VKC ontstond uit de behoefte aan een eigen veiligheidsorganisatie om de orde en veiligheid op Curaçao te waarborgen, nadat Rafael Simon Urbina, een Venezolaanse politieke leider en revolutionair, de Caribische Zee overstak en een aanval uitvoerde op het Waterfort en Fort Amsterdam in Curaçao. Deze forten waren destijds belangrijke militaire en administratieve centra op het eiland, dat onderdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens deze aanval, die onverwacht werd uitgevoerd, slaagde Urbina erin om de gouverneur van Curaçao te gijzelen. Vervolgens vluchtte hij met zijn buit en de gegijzelde gouverneur naar Venezuela, waar hij hoopte een staatsgreep te initiëren.

Deze stoutmoedige en bijna filmische overval bracht niet alleen het Koninkrijk der Nederlanden in verlegenheid, maar vestigde ook internationaal de aandacht op de politieke situatie in Venezuela en de Caribische regio. Hoewel Urbina’s poging tot een staatsgreep uiteindelijk mislukte, blijft zijn actie in 1929 een fascinerend en belangrijk verhaal in de geschiedenis van zowel Curaçao als Venezuela en lag het ten grondslag aan het ontstaan van de VKC.