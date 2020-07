Voorspellingskalender Kuitschieten van het Koraal

11 Gedeeld

Paaien van gamete bundels | Foto: Carmabi

Carmabi op Curaçao heeft zijn jaarlijkse voorspellingskalender vrijgegeven wanneer het paaien, de afgifte van eieren en sperma in het water, van koralen in de Zuid-Caraïben plaatsvindt.

Deze kalender speelt een belangrijke rol bij het bestuderen van de reproductieve biologie van Caribische koralen en het ondersteunen van koraalherstelinspanningen voor de Zuid-Nederlandse Caribische eilanden.

Op basis van deze voorspellingen kunnen onderzoekers koraalgameten (geslachtscellen) verzamelen die worden gekweekt tot koraallarven. Deze koraallarven kunnen worden gebruikt om toekomstige koraalkolonies te cultiveren.

Paaien

Het paaien of kuitschieten (spawning) van het koraal is een wonderbaarlijke gebeurtenis waarbij hele koraalkolonies tegelijkertijd gameten (eieren en sperma) vrijgeven in de zee.

De tijd van het massale kuitschieten wordt bepaald door de maancyclus, zonsondergangtijd en watertemperatuur. De gameten van één soort bevruchten elkaar en deze bevruchte embryo’s nestelen zich na dagen tot weken op de oceaanbodem nestelen.

Het kunnen bewonderen van een paai-evenement is een unieke kans voor duikers om te genieten van de adembenemende scène terwijl het hele rif wordt overspoeld door een storm van toekomstige koralen.

Kalender

Elk jaar publiceert Carmabi op Curaçao een kalender om te voorspellen wanneer elke koraalsoort naar verwachting zal kuitschieten. Tijdens deze periode verzamelen hun onderzoekers en die van de Reef Restoration Foundation Bonaire gameten om nieuwe koralen te kweken in een laboratorium.

Een van die projecten die gebruik maakt van deze techniek van geslachtelijke voortplanting, die zeer succesvol is geweest, zijn de restauratie-inspanningen van de elandgeweikoralen (Acropora palmata).

Historisch gezien was het elandgeweikoraal overal in de ondiepe wateren van het Caribisch gebied te vinden, maar deze soort staat nu op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature als ernstig bedreigd.

Restauratie-methode

In 2010 startte Carmabi samen met Secore International een project om de reproductie van deze koralen te bestuderen, wat leidde tot de eerste uitplanting van in laboratorium gekweekte Acropora-koralen in 2011 die snel groeiden en zichzelf ‘in het wild’ in 2015 voortplantten.

Het groot voordeel van deze restauratie-methode die gebruik maakt van gameten is dat de kolonies een grote verscheidenheid aan koraallarven met nieuwe genetische combinaties bevatten, waardoor een verscheidenheid aan eigenschappen wordt gecreëerd die koralen in staat stellen zich op verschillende manieren aan te passen aan of te reageren op de veranderende (verslechterende) omgevingsomstandigheden op riffen.

Dit in tegenstelling tot een andere koraal restauratiemethode, die gebruik maakt van ongeslachtelijke voortplanting door middel van het kweken van afgebroken stukjes koraal (fragmentatie), waarmee klonen worden geproduceerd met dezelfde genetische eigenschappen die niet deze selectieve druk hebben ervaren.

De door CARMABI ontwikkelde methodes zijn uitgebreid naar andere koraalsoorten en op dit moment worden bij Carmabi twaald koraalsoorten die gameten vrijgeven (in tegenstelling tot soorten die interne bevruchting ondergaan en hun nageslacht als larven afgeven) met succes gekweekt. Soortgelijke projecten zijn ook gestart door Reef Renewal Foundation Bonaire.

Er zijn een aantal andere soorten die ook van groot belang zijn, maar een grotere uitdaging zijn om in het laboratorium te kweken. Deze soorten bevatten belangrijke rifopbouwende koralen, die afzonderlijke mannelijke en vrouwelijke kolonies hebben, en vereisen daarom verschillende technieken om hun gameten te verzamelen en kweken.

Voorbeelden van dit soort koralen zijn Montastraea cavernosa en Siderastraea sidereal. Afgelopen jaren heeft Carmabi ook de methoden ontwikkeld om gameten van deze soorten te verzamelen en te kweken en ze worden momenteel allemaal gekweekt in het laboratorium op Curaçao.

De voorspellingskalender wanneer het kuitschieten van koralen in de Zuid-Caraïben plaatsvindt kan hier worden gedownload:

http://www.researchstationcarmabi.org/predictions-for-coral-spawning-events-in-the-southern-caribbean-for-2020/