Vuilnis nog steeds niet opgehaald

Willemstad – Een groot aantal wijken heeft inmiddels al twee weken geen vuilnisman gezien. De kliko’s staan buiten, waardoor er nu ook vliegenoverlast is.

Selikor had vorige week beloofd al het achterstallige vuil op te halen, maar dat is niet gelukt. Onder andere vanwege nieuwe stakingen. Het publiek moet ook deze week geduld hebben, Selikor belooft opnieuw dat aan het eind van deze week alles weer normaal is.

