Week van professionalisering docenten in het Voortgezet Onderwijs 22-04-2024

WILLEMSTAD – Deze week gaan alle docenten in het voortgezet onderwijs, vsbo, sbo, havo en vwo professionaliseren, als onderdeel van het Verbeteringsprogramma van het Onderwijs Curaçao 2023/2028.

Gedurende deze week worden er diverse workshops aangeboden op belangrijke onderwijsgebieden zoals didactiek in taal, Story Circle met betrekking tot diversiteitscompetenties, wiskundedidactiek, klassenmanagement en meer.

De sessies worden gepresenteerd door in totaal zeven docenten van Hogeschool Fontys. De openingslezing wordt gehouden door dr. Kennedy Tielman, een professional op het gebied van multiculturalisme in het onderwijs in Nederland en Amerika.

Tielman, geboren op Curaçao en op 18-jarige leeftijd naar Nederland verhuisd voor zijn studie, heeft gewerkt als docent scheikunde in het voortgezet onderwijs en na zijn doctoraat in de scheikunde is hij docent geworden bij Fontys Hogeschool.

In zijn functie heeft hij veel Europese landen bezocht, waaronder Portugal, Polen, Marokko, Turkije, Denemarken, België, Duitsland en Spanje, om samen te werken met andere universiteiten die leraren opleiden. Hij werkt ook aan een driejarig professionaliseringsprogramma in Mozambique, Afrika.

Tielman is gepromoveerd in de onderwijskunde en wordt beschouwd als een van de experts in Nederland op het gebied van onderwijs voor multiculturele groepen. Een van zijn wetenschappelijke artikelen won in 2021 een prijs voor het meest gedownloade artikel van een internationaal tijdschrift.

Zijn wetenschappelijke werk wordt gebruikt in de wetgeving van de Tweede Kamer in Den Haag met betrekking tot diversiteit in het onderwijs. Hij wordt ook regelmatig geraadpleegd door de Nederlandse minister van OC&W voor advies over onderwijskwesties.

Momenteel geeft hij presentaties bij verschillende organisaties rond Nederland en is onlangs benoemd tot onderzoeker bij de prestigieuze New York University, die wetenschappelijk onderzoek doet voor de Verenigde Staten.