14 jaar cel geëist voor 500 kilo coke in Curaçaose kermisattractie

Foto’s: OM

Zeven mannen en één vrouw stonden gisteren voor de rechter en hoorden twee tot veertien jaar celstraf eisen voor drugssmokkel. De acht zouden bijna 500 kilo coke in een kermisattractie verstopt hebben en vanuit Curaçao naar Nederland hebben laten verschepen.

In de Rotterdamse haven onderschepte de douane in april 2016 de cocaïne vervolgens.

Een van de verdachten is een 51-jarige man uit Den Haag. Hij bleek zijn criminele zaken te hebben georganiseerd terwijl hij al vast zat in de gevangenis voor een strafbaar feit.

Deze zaak van bijna 500 kilo genereerde landelijke bekendheid toen bekend werd dat de cocaïne verstopt zat in een kermisattractie die per boot vanaf Curaçao naar Nederland was verscheept. De aangetroffen drugs vertegenwoordigde een straatwaarde van vijftien miljoen euro.

De rechtbank doet in februari volgend jaar uitspraak tegen de acht verdachten.