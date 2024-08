Nieuws Curaçao Artsen CMC waarschuwen voor wetgeving aanpak eigen salaris Dick Drayer 13-08-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: CMC

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft de inwoners van Curaçao gewaarschuwd voor mogelijke ernstige problemen in de gezondheidszorg na 2024. In een open brief, gedateerd 8 augustus, uitte het Medisch Staf Bestuur (MSB) van het CMC grote zorgen over de toekomst van de ziekenhuiszorg op het eiland als gevolg van de invoering van de Landsverordening Normering Topinkomens, LNT.

Sinds de opening van het CMC in 2019 hebben medisch specialisten naaer eigen zeggen met veel toewijding zorg verleend in het moderne ziekenhuis. Het CMC staat volgens hen bekend om zijn hoogwaardige zorg, geleverd door goed opgeleide artsen uit Curaçao, Latijns-Amerika en Europa. “Hier kunnen we allemaal trots op zijn,” aldus de brief.

Maar met de invoering van de LNT in december dit jaar, vrezen de artsen dat de zorgstandaard in gevaar komt. De LNT beperkt het inkomen van medisch specialisten, wat volgens het MSB leidt tot een verlies van autonomie en moeilijkheden bij het handhaven van de gewenste zorgkwaliteit, innovatie, educatie en onderzoek.

De afgelopen maanden hebben verschillende specialisten het CMC al verlaten, en het blijkt steeds moeilijker om nieuwe, goed gekwalificeerde specialisten aan te trekken. Hierdoor ontstaat een tekort aan artsen, wat niet alleen de poliklinische zorg, maar ook complexere behandelingen in gevaar brengt. Het MSB voorspelt langere wachttijden voor operaties en eerste afspraken, wat de zorg voor de bevolking van Curaçao ernstig zou kunnen verslechteren.

Daarnaast zou de regionale rol van het CMC worden ondermijnd, wat kan leiden tot meer verwijzingen naar buitenlandse ziekenhuizen voor complexe medische behandelingen. Dit brengt niet alleen hogere kosten met zich mee, maar ook het risico dat de kwaliteit van de zorg voor de lokale bevolking in het gedrang komt.

Ondanks verschillende gesprekken met de overheid is er nog geen bevredigende oplossing gevonden. Het MSB roept de regering op om samen te werken aan een duurzame oplossing die de continuïteit van hoogwaardige ziekenhuiszorg op Curaçao kan garanderen.

“Het is in het belang van iedereen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de ziekenhuiszorg op Curaçao behouden blijft,” concludeert de brief, ondertekend door Stef Bakker, neuroloog en voorzitter van het MSB, namens de bezorgde artsen van het CMC.

