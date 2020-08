Aruba kan goedkoop gaan lenen, maar wel via een Rijkswet

15 Gedeeld

Oranjestad – Aruba kan gebruik maken van de Nederlandse leenfaciliteit met lage rente. Dat betekent een aanzienlijke rentelastverlichting. Daarmee krijgt het eiland wat het al sinds 2015 bij de invoering van het financieel toezicht om vraagt.

Nederland wilde er pas aan na goed financieel beheer en instemming van het Cft in 2021. Door de steunmaatregelen in het kader van Corona, komt dat nu eerder. Voorwaarde is wel dat een en ander geregeld wordt bij Rijkswet. En daar was Aruba altijd op tegen. Als Aruba de leenfaciliteit krijgt, zal de schuldquota dalen naar de Cft-norm van 40 procent van het bruto binnenlandsproduct.

