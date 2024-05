Economie Benzine en diesel omlaag, water en stroom omhoog Dick Drayer 23-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Benzine en diesel gaan volgende week fors in prijs omlaag. Benzine met bijna ruim negen cent per liter. Aan de pomp wordt de prijs net geen 2,20 gulden. Nu is dat nog 2,29. Dat maakt toezichthouder Bureau Post en Telecom vandaag bekend.

Diesel daalt ook bijna bijna en wel met twaalf cent per liter. Nu is dat afgerond nog 1,85 gulden, vanaf dinsdag wordt dat afgerond 1,73 gulden. De daling van de brandstofprijzen vanaf 28 mei is vooral het gevolg van een lagere aankoopprijs door Curoil.

Water en stroom

Water en stroom daarentegen gaan vanaf 1 juni omhoog. Voor duizend liter water betaalt de consument bij gebruik van de eerste negen kuub bijna 8,77 gulden. Dat is afgerond zeven cent meer. Wie meer dan twintig kuub verbruikt, betaalt 17,82 gulden voor elke duizend liter boven die eerste twintig kuub.

Elektriciteit was iets meer dan zestig cent per kilowattuur deze maand. Vanaf 1 juni betaalt de consument afgerond 66 cent, zes vent meer dus voore de eerste 250 kilowattuur. In de duurste tariefschijf, bij een verbruik van meer dan 250 kilowattuur, is de kilowattuurprijs bijna 81 cent.

De verhoging van de elektriciteitstarieven is voornamelijk het resultaat van gemiddelde hogere brandstofkosten voor de productie van elektriciteit, in combinatie met de verwachte productie-mix en een hogere correctiefactor voor de maand april 2024.

Daarnaast draagt de BOO-centrale (CRU) bij aan de vereiste productiecapaciteit, wat een groter effect heeft op de tarieven. De verhoging van de watertarieven is het resultaat van een stijging van de elektriciteitskosten voor de waterproductie en een lagere correctiefactor voor de maand april 2024.