Consumenten Benzine ruim 8 cent omlaag Dick Drayer 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De benzineprijs gaat komende dinsdag ruim acht cent omlaag. Nu betaal je nog ruim 2,15 gulden per liter, dat wordt vanaf 1 oktober iets meer dan 2,08 gulden. Daarmee benadert de benzine prijs weer het niveau van februari.

Ook diesel gaat met bijna zeven cent fors in prijs omlaag. Betaal je nu nog 1,80 gulden voor een liter, vanaf dinsdag wordt dat net iets meer dan 1,73 gulden. Zowel diesel als benzine profiteren van een goedkopere aankoopprijs.

Water en Stroom

De prijs voor een kilowattuur stroom gaat 1 oktober met bijna een cent omlaag. De nieuwe prijs wordt afgerond 61 cent. Die prijs geldt voor de eerste 250 kilowattuur.

Wie meer verbruikt moet meer betalen per geleverde stroomeenheid na het eerste verbruik van die 250 kilowattuur. Zo is de volgende honderd kilowattuur afgerond 71 cent en wie nog meer verbruikt, moet op dat meerverbruik bijna 76 cent per kilowattuur betalen.

Water gaat daarentegen fors omhoog. Duizend liter kost vanaf dinsdag afgerond 8,93 gulden. Dat is ruim 26 cent duurder per kuub voor de eerste negen kuub.

Ook hier geldt het progressieve tariefsysteem, waarbij de volgende schaal een prijs kent van 14,08 gulden. Dat was 13,83 gulden. Wie meer dan twaalf kuub verbruikt, moet 16,02 per 1000 liter water over dat meerverbruik afrekenen.

0