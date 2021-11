Bestrijding autodiefstal Curaçao heeft geen prioriteit

12 Gedeeld

Autodiefstal geniet geen prioriteit bij de politie. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving. Die deed onderzoek naar hoe Justitie is georganiseerd en toegerust om autodiefstal te bestrijden. Reden voor de slechte organisatie is een gebrek aan personele capaciteit.

De Raad constateert voorts dat er geen gecentraliseerd applicatiesysteem is om algemene informatie in te voeren. De partners die te maken hebben met autodiefstal, zoals het Keuringslokaal, de Douane, de Verenging van verzekeringsmaatschappijen, de Curaçao Car Dealers Association en ForenSys, houden ieder hun eigen administratie bij. Er zijn geen afspraken gemaakt over de inhoud van deze registratiesystemen.

Het delen van informatie geschiedt desgevraagd alleen met het KPC, ondanks het feit dat ook andere ketenpartners behoefte hebben aan informatie. Bovendien is de registratie bij het KPC onvolledig en de overzichten missen een toelichting.

Verder blijkt dat voor autodiefstal geen aanwijzing noch een richtlijn voor strafvordering is uitgevaardigd. Justitie in Curaçao heeft geen onderzoek verricht om autodiefstal in kaart te brengen. De Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) is benaderd om een dergelijk onderzoek te doen, maar de opdracht is nimmer geformaliseerd.

Aandacht

De Raad is van oordeel dat autodiefstal de nodige aandacht moet krijgen en dat justitie continu aandacht hieraan moet besteden. Justitie zou een vervolgingsbeleid moeten publiceren.

De ketenpartners moeten vaststellen welke organisatie algemene informatie nodig heeft en een voorziening treffen om algemene informatie te delen. De Raad is ook van oordeel dat de registratie van het KPC onder de maat is en verbeterd moet worden.

Ook is het noodzakelijk om bestuurlijke voorzieningen te introduceren bij de Douane, het Keuringslokaal en handelaren in auto-onderdelen die tot afname van autodiefstal zouden kunnen leiden.

Het stellen van regels voor de sloperijen en de controle van deze ondernemingen is noodzakelijk om fraude te voorkomen.

De Raad adviseert de minister om de aard en omvang van autodiefstal in kaart te brengen en om autodiefstal in een multidisciplinair team aan te pakken.