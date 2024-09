Politie en Justitie Bijna zeven miljoen beschikbaar voor modernisering brandweer Curaçao Dick Drayer 25-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het brandweerkorps van Curaçao staat op het punt om drie nieuwe brandweerwagens aan te schaffen. Brandweercommandant Jair Tromp overhandigde gisteren de documenten voor de openbare aanbesteding aan de overheid. De investering is onderdeel van een moderniseringsplan van bijna zeven miljoen gulden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Het aankoopproces kan met een deel van het geld in kas in gang worden gezet, zodat de brandweer binnenkort over het nodige materieel kan beschikken. Dit is naar eigen zeggen een cruciale stap in de modernisering van het korps, dat ernaar streeft sneller en efficiënter te reageren bij noodsituaties.

Naast de nieuwe brandweerwagens wordt ook gewerkt aan een ‘dekkingsplan’. Dit plan onderzoekt de huidige locaties van de brandweerkazernes op Curaçao en geeft advies over waar nieuwe kazernes moeten komen. Het doel is om het korps beter te positioneren, zodat zij snel ter plaatse kunnen zijn in geval van een calamiteit. Experts zijn momenteel bezig met dit onderzoek.

Daarnaast kondigde de brandweer aan dat de digitalisering van het brandweerkorps in volle gang is. Dit moet leiden tot meer efficiëntie en betere coördinatie binnen de organisatie. In oktober, tijdens de viering van de Dag van de Brandweer, wordt deze modernisering feestelijk gevierd.

