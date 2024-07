Sport Churandy Martina denkt aan zesde Olympische deelname na koninklijke onderscheiding Redactie 08-07-2024 - 2 minuten leestijd

HENGELO – Churandy Martina overweegt nog een keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. De 40-jarige sprinter kreeg bij de start van de FBK Games in Hengelo een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Nederlandse atletiek. De burgemeester van Hengelo overhandigde hem de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn familie uit Curaçao keek trots toe. “Dit is heel bijzonder, ik moet nog even kijken wat het is en betekent,” reageerde Martina.

Martina heeft zich ruimschoots bewezen in de atletiekwereld. Hij nam vijf keer deel aan de Olympische Spelen: in 2004 en 2008 voor de Nederlandse Antillen en in 2012, 2016 en 2021 voor Nederland. Voor de komende Spelen in Parijs hoopt Martina opnieuw een startbewijs te bemachtigen. Hij wil graag meedoen aan de 4 x 100 meter estafette.

De sprinter, die in zijn carrière zes keer in een Olympische finale stond, heeft drie Europese gouden medailles en dertien nationale titels op zijn naam. Daarnaast is hij Nederlands recordhouder op de 100 en 200 meter. Of hij deze zomer in Parijs opnieuw een prijs kan pakken, is de vraag. Martina is inmiddels 40 jaar oud en dat gaat zijn tol eisen. Zondagavond liep hij zijn laatste officiële wedstrijd op Nederlandse bodem.

Hoewel Martina aanvankelijk naast een nieuwe Olympische deelname leek te grijpen, door het ontbreken van individuele kwalificatie en een estafetteploeg die de kwalificatie miste, gloort er nu toch hoop. Door een niet goedgekeurde tijd van concurrent Botswana denkt Martina dat hij vandaag alsnog te horen krijgt dat hij met de ploeg naar Parijs mag.

Hoogstwaarschijnlijk wordt dan de Nederlandse olympische afvaardiging bekendgemaakt. Martina blijft hoopvol: “Ik heb alle regels uitgezocht en ik denk op basis daarvan dat ik kan gaan. Maar andere mensen nemen uiteindelijk de beslissing en ze willen nog niks zeggen, dus ik moet het nog officieel afwachten,” zei Martina, nadat hij in zijn laatste individuele wedstrijd als negende was geëindigd op de 100 meter in Hengelo.

Martina hoorde de afgelopen tijd niet bij de snelste vier sprinters van Nederland en zou dus mogelijk genoegen moeten nemen met een reserverol. Daar kan de op Curaçao geboren atleet zich makkelijk in schikken. “Er zijn miljoenen mensen op de wereld en maar 10.000 die naar de Spelen kunnen gaan. Dus het maakt me niet uit hoe ik ga, ik heb hier hard voor gewerkt,” aldus een vastberaden Martina.