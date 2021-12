Coho is nu nog vooral nog nulmeten

1 Delen

De landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Rijkswet COHO, dit jaar in uitvoering genomen. De thema’s en maatregelen in de landspakketten zijn per land uitgewerkt in vier uitvoeringsagenda’s voor 2021.

Dit jaar stond vooral in het teken van nulmetingen en planvorming, met als doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgaven. Vanaf volgend jaar zal in toenemende mate overgegaan worden naar de uitvoering.

De voortgang van de uitvoeringsagenda wordt gemonitord in Uitvoeringsrapportages. De meest recente is de Uitvoeringsrapportage, over het derde kwartaal 2021.

De uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal 2021, alsmede de uitvoeringsagenda’s die zien op het eerste kwartaal van 2022, komen na behandeling ervan in de Rijksministerraad van 17 december vrij.

Ingestemd

Voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling is een consensusrijkswetvoorstel opgesteld. Tijdens de Rijksministerraad van 3 september hebben de landen na intensieve onderhandelingen en besprekingen ingestemd met het wetsvoorstel.

Voor het onderdeel begrotingstoezicht is nadien een nota van wijziging opgesteld en advies gevraagd aan de Raad van State. Eind september is dit advies ontvangen, waarna gesprekken met de landen zijn gevoerd over het uitgebrachte advies.

De hoop is dat dit proces op korte termijn kan worden afgerond, zodat het voorstel naar de parlementen van de betrokken landen kan worden gestuurd.

Kosten

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van COHO is bijna 15 miljoen euro beschikbaar dit jaar. Zolang COHO nog niet formeel is opgericht, worden de middelen voor COHO verstrekt via de reguliere begroting van Koninkrijksrelaties.