BES eilanden Consultatie postcodes voor Caribisch Nederland van start Redakshon 18-07-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Nederlandse overheid roept inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op om mee te denken over een nieuw postcodesysteem. Momenteel ontbreekt een dergelijk systeem op de eilanden, waardoor post vaak te laat of niet aankomt.

Dit belemmert ook het gebruik van online diensten. Het voorstel voor een postcodesysteem moet hier verandering in brengen en de online dienstverlening verbeteren. Iedereen kan tot en met 26 augustus reageren via een internetconsultatie.

Voorstel

Het voorstel om postcodes voor Caribisch Nederland in te voeren, volgt op een adviesrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin werd onderzocht hoe postcodes kunnen bijdragen aan betere postbezorging.

Het voorstel stelt een reeks voor van 0000AA-0999ZZ en houdt rekening met een postcodestelsel dat in heel Caribisch Nederland kan worden gebruikt. Het systeem past binnen het bestaande systeem van Europees Nederland. Elk eiland is te identificeren op basis van de postcode, met minimaal één postcode per eiland en Het stelsel is flexibel en voorbereid op toekomstige groei.

Het advies en het voorstel zijn opgesteld in overleg met de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, FXDC, PostNL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

