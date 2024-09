Buitenland Corendon plant eigen hotelresort op Kaapverdische Eilanden Redactie 06-09-2024 - 1 minuten leestijd

Corendon is bezig met plannen voor de ontwikkeling van een eigen hotelresort op de Kaapverdische Eilanden. Dat bevestigt CEO Gunay Uslu in een interview met Reisbizz. Het toerismebedrijf, dat actief is als touroperator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen, zet hiermee zijn expansie voort.

“Op Curaçao bieden we al meer dan 1.100 eigen kamers aan. Nu richten we onze blik op de Kaapverdische Eilanden en verwachten we nog dit jaar de eerste locatie bekend te maken,” aldus Uslu.

Ze voegt daaraan toe dat Corendon ook de ambitie heeft om in de toekomst eigen widebody-vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner of Airbus A330neo, aan de vloot toe te voegen.

Corendon onderzoekt zowel bestaande accommodaties als nieuwe bouwprojecten. “We werken altijd samen met lokale autoriteiten en gemeenschappen om breed draagvlak te creëren voor onze komst. Elk hotel wordt ingericht volgens onze eigen maatstaven, met een combinatie van all inclusive en à la carte, gericht op een brede doelgroep in alle prijsklassen,” legt Uslu uit. De resorts moeten minimaal 300 tot 400 kamers hebben om rendabel te zijn.

Naast de Kaapverdische Eilanden houdt Corendon ook Tenerife en Oost-Afrika, zoals Zanzibar, in de gaten als mogelijke locaties. “We zoeken zon, strand, niet te ver weg en weinig tijdsverschil. Wie weet komt ooit een verre bestemming zoals Bali in beeld,” sluit Uslu af.

