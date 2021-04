Coronamaatregelen pas op 30 april versoepeld

16 Gedeeld

Met spanning wordt er uitgekeken naar de persconferentie op Curaçao. Die is om 11.30 Curaçaose tjd, 17.30 Nederlandse tijd. De regering in Willemstad is van plan op 30 april de huidige maatregelen te versoepelen. In welke vorm wordt op de persconferentie bekend gemaakt

Er is reden om voorzichtig positief te zijn. Het aantal actieve besmettingen is sinds een week af. Op 12 april waren er nog 4.472 mensen ziek, nu een week later is dat 2.356 actieve besmettingen. De druk op de zorg blijft onverminderd hoog, zowel qua ziekenhuisopnames als het aantal mensen dat intensieve zorg nodig heeft..

Op de persconferentie worden de eerste stappen van versoepeling van de maatregelen aangekondigd, waaronder de avondklok, plachi di dia, alcohol gebruik en opening van sportscholen en stranden. Maar mogelijk trekt de overheid les uit de versoepelingen na de lockdown in december en eind januari. Toen ging binnen enkele weken de boel weer dicht.