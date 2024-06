Overheid Curaçao crisisbeheersing is voorbereid op orkaanseizoen 2024 Redactie 04-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Crisisbeheersings- en Rampenbestrijdingsorganisatie (CRBO) heeft een oefening uitgevoerd ter voorbereiding op het orkaanseizoen, dat zaterdag begon en duurt tot 30 november.

De CRBO is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor het beperken van de gevolgen van een crisis of ramp. Hiermee willen zij de veiligheid, volksgezondheid, vitale belangen en het milieu van Curaçao waarborgen.

De CRBO bestaat uit tien ‘Emergency Support Functions’ en hun verbindingspersonen, waaronder politie, brandweer, ambulance, nutsbedrijven, welzijn, openbare werken en anderen.

Tijdens de oefening is er geoefend met verschillende rampenplannen in verband met orkanen, zoals overstromingen en uitval van stroom of telecommunicatie. Iedere functie/verbindingspersoon heeft een update gegeven over hun voorbereidingen voor het orkaanseizoen dat in juni van start is gegaan.

Het rampenteam staat onder leiding van de afdeling Risicomanagement en Rampenbestrijding (DRR) die ook verantwoordelijk was voor de coördinatie van de oefening. De oefening bood de nieuwe brandweercommandant de kans om ervaring op te doen in het leiden en coördineren van het rampenteam tijdens een crisis of ramp. De oefening was volgens betrokkenen een succes en heeft de verschillende processen rondom een crisis of ramp getraind.

In de week van 3 tot en met 8 juni 2024 organiseert DRR de tweede editie van de ‘Preparedness week’ (voorlichtingsweek rampenbestrijding). De week wordt afgesloten met de ‘Prepare Now Expo’ op 7 en 8 juni in Sambil (winkelcentrum). Tijdens deze expo in de expositieruimte van Sambil zullen verschillende organisaties informeren en demonstreren hoe zij te werk gaan tijdens een crisis of ramp. Ook het publiek kan alle nodige informatie krijgen om zich beter voor te bereiden op een eventuele ramp.